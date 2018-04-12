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giriş belgeleri açıklandı

resmi sitesinden yapılan açıklamada 22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. 2018 sınavı Pazar günü yapılacak.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 16:55
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgeleri açıklandı

22 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan na (2018-) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 16:00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2018-EKPSS için adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgeleri açıklandı
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