LGS’de belirleyici temel dersler

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan kılavuzda 2 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı'yla (LGS) ilgili tüm detaylar duyuruldu. Türkiye genelinde bin 367 liseye girişte kullanılacak LGS'deki derslerin ağırlık katsayıları da değişti. Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinin ağırlık kat sayıları 4 olarak kaldı. Ancak TEOG'da inkilap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorulacak soruların ağırlık kat sayıları 2 iken LGS'de 1'e indirildi. Böylece temel derslerin belirleyiciliği artmış oldu. Yani Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden yapılan doğrular daha çok puan getirecek. Ağırlık katsayılarının yanı sıra yeni sınav sistemi TEOG'a göre birçok değişiklik daha getiriyor. LGS klavuzunu SABAH'a değerlendiren eğitim uzmanı Hatice Yılmaz bu değişiklikleri şöyle sıraladı:

Eskiden sınavlar hafta içinde iki güne dağıtılıyordu. Artık hafta sonu tek gün ve iki oturumda yapılacak.

Yeni sistemde telafi sınavı olmayacak.

Eskiden tüm okullara sınavla öğrenci yerleştiğinden ölçme özelliği taşıyordu. Yeni sistem sınırlı sayıda okula, sınavla öğrenci alacağından seçme sınavı özelliği taşıyor.

Eskden sınav giriş belgesi düzenlenmiyordu. Yeni sistemde öğrencilere sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecek.

Yeni sistemde 3 yanlış bir doğruyu götürecek.

Eski sistemde sınav puanı hesaplamada kullanılacak değerler önceden biliniyordu ve sınavdan çıkan öğrenci her dersle ilgili doğru sayısını biliyorsa puanını hesaplayabiliyordu. Yeni sistemde puanların hesaplanabilmesi için tüm sınavların okunup ortalamaların ortaya çıkarılması gerekiyor.

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