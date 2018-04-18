AVM’yi yıkıp kitap kafe yaptılar

Çocuk ve gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmek için Gaziantep
'te dünyada benzeri görülmemiş bir icraat gerçekleştirildi. Şehrin en gözde meydanlarından birinde kurulu alışveriş merkezi daha entelektüel bir amaca hizmet etmesi için belediye tarafından satın alındıktan sonra yıkıldı. Bu alana yaklaşık 300 metrekarelik kitap kafe inşa edildi. Kafe dünya klasiklerinden Türk edebiyatına, şiir kitaplarından aylık süreli yayınlara yüzlerce eserle donatıldı. Başta gençler olmak üzere Gaziantepli vatandaşlar da artık AVM
'lerde boş vakit geçirmek yerine bu kafeye gelerek hem kitap okuyor hem de çay kahvelerini içip okudukları eserler hakkında sohbetler ediyor. UYGULAMALI KÜTÜPHANE
Kentte yaşayan daha küçük yaştaki çocuklara da kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için farklı bir proje hayata geçirildi. Türkiye
'de ilk kez Gaziantep'te açılan uygulamalı çocuk kütüphanesinde kitapların yanı sıra çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmek için mozaik, müzik, resim atölyeleriyle drama etkinliklerinin düzenleneceği bir sahne de yer alıyor. Burada hikâye zamanı, yaratıcı masal çalışmaları ve yazarlık atölyeleri gibi çocukların hayal güçlerini genişletecek, zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Çocukların yaptıkları eserleri sergileyecek sergi alanlarının yanı sıra dinlenme ve okuma alanları bulunan kütüphanede çocuk kitabı yazarları ve uzmanlarla çocuklara yönelik söyleşiler de yapılıyor. SINAVLARA DA HAZIRLANIYORLAR
Şehrin
en güzel meydanında kurulan kitap kafenin günlük ortalama 250 ziyaretçisi var. Her yaşa hitap eden eserlerin olduğu kitap kafede öğrenciler sınavlara da hazırlanıyor. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin
"Şehirde, 3 üniversite ve 60 bine yakın üniversite öğrencisi, 18 yaş altında 750 bin öğrenci var. Gençlere yönelik koruyucu, önleyici, kültürel ve sosyal projelerle geniş alanlar açıyoruz" dedi. Şahin, kütüphaneler
in ve kitap okumanın önemini vurgulayarak "Alışveriş merkezini yıkarak yerine kitap kafe yaptık. Gençler kitap okusun, araştırsın, geleceğe daha iyi hazırlansın diye yeni yapılan parklara da kitap kafeler kurduk. Kentin münferit yerlerinde kütüphaneler de açtık" dedi.