Golf oynayıp Çince öğrenecekler

Okan
Koleji Tuzla'dan sonra Ataşehir
'de ikinci okulunu açtı. Bu okulda Türkiye
'de ilk kez pilot uygulama olarak çocuklar golf oynayacak. Ayrıca çocuklar 5 yaşından itibaren yabancı dil
olarak İngilizce'nin yanında Çince
, Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrenebilecek. Okul 14 bin metrekare kapalı alan ve 2 bin 400 metrekare bahçe alanında kuruldu. Öğrencilere yabancı dil derslikleri, mini golf stüdyosu, yüzme havuzu, kapalı spor kompleksi, güzel sanatlar atölyeleri, piyano, müzik orkestra odası, fizik, kimya, biyoloji-bilişim teknolojileri laboratuvarları, zengin kütüphanesi, tiyatro ve dans stüdyoları ile bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlayacak bir altyapı olanağı sunuluyor. 10 OKUL DAHA AÇILACAK Okan Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, "İstanbul
'da bu tür tesislerin olması gerekiyor. Okan eğitim kurumları olarak eğitimde yavaş ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi de Ataşehir'de 14 bin metrekare alanla Türkiye'nin fiziki olarak en iddialı okulunu açtık. Eğitimin kaliteli yapılması gerektiğine inanıyoruz. Biz de bu amaçla okulumuzda 3 yaşından itibaren İngilizce'yi öğretip ikinci dilinde eğitimini veriyoruz. Bundan sonra da iki yılda bir olmak üzere 10 daha okul açmayı planlıyoruz" dedi.