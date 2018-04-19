2018 YKS sınavı ne zaman olacak? Üniversite sınavı ne zaman?

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS ne zaman yapılacak? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Salı günü yaptığı erken seçim açıklamasından sonra dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Bu istişarelerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı basın açıklamasında erken seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Bununla birlikte YKS sınavının da 23 Haziran ve 24 Haziran günlerine denk gelmesi öğrenciler ve velilerin "Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?" "YKS sınavı ne zaman hangi gün?" sorularını sormaya yöneltti. YÖK kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada Temel Yeterlilik Testi'nin 30 Haziran günü, Alan Yeterlilik Testi'nin ise 1 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

YÖK Başkanı Yekta Saraş; dün twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 24 Haziran'da 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS'nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.