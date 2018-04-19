Son dakika: TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Adaylar sonuçlara, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1'inci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 TUS 1'inci dönem tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.