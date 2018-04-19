YKS sonuçlarının açıklanma tarihinde değişiklik yok

AA muhabirinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 23-24 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılması kararı, ÖSYM Yönetim Kurulu'nda görüşüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihi değişti

ÖSYM Yönetim Kurulu, YKS'nin 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına ve buna göre ÖSYM 2018 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapılmasına karar verdi.

YKS sınav tarihleri değişince daha önce 31 Temmuz 2018 olarak belirlenen sınav sonuç açıklama takviminde bir gecikme olup olmayacağı adaylar tarafından merak edilirken, ÖSYM Başkanlığı, YKS sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen 31 Temmuz 2018'de ise değişiklik yapılmamasını kararlaştırdı.