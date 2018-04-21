Dev üniversiteler bölünüyor

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı Meclis'e sundu. Tasarıya göre, 15 yeni üniversite kurulacak ve bunların 2'si vakıf, 13'ü devlet üniversitesi olacak. Yeni üniversiteler kurulurken 86 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi
, 62 bin öğrencili Gazi Üniversitesi
, 46 bin öğrencili İnönü Üniversitesi
dahil 10 üniversite bölünecek. Gazi Üniversitesi'nden Hacı Bayram Veli
, İstanbul
Üniversitesi'nden İbni Sina, İnönü'den Turgut Özal
Üniversitesi doğacak. Ayrıca Gaziantep
, Sivas ve Samsun
'a üç yeni devlet üniversitesi kurulacak. İstanbul ve İzmir
'e ise iki yeni vakıf üniversitesi gelecek. Böylece üniversite sayısı 185'ten 200'e çıkacak. Yasa tasarısıyla ilk etapta Sivas Bilim ve Teknoloji, İstanbul Tuna (vakıf), Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Samsun ve İzmir Tınaztepe (vakıf) isimlerinde beş yeni üniversite kurulacak. Bunların yanı sıra İstanbul, Gazi (Ankara), Selçuk (Konya
), İnönü (Malatya), Dumlupınar (Afyonkarahisar), Sakarya
, Mersin, Erciyes (Kayseri
), Karadeniz Teknik (Trabzon
) ve Sütçü İmam (Kahramanmaraş
) üniversiteleri bölünerek 10 yeni üniversite ortaya çıkacak. HAK KAYBI OLMAYACAK
Bu üniversiteler şöyle: Konya, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kütahya
Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbn-i Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Kahramanmaraş İstiklal üniversiteleri. Bölünme ile yeni kurulan üniversiteye geçen öğrenci, daha önce girdiği üniversitenin diplomasını alabilecek.