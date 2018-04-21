Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Dev üniversiteler bölünüyor

Dev üniversiteler bölünüyor

Meclis’e sunulan yasa tasarısı ile dev üniversiteler bölünecek ve 15 yeni üniversite kurulacak

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Dev üniversiteler bölünüyor
Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı Meclis'e sundu. Tasarıya göre, 15 yeni üniversite kurulacak ve bunların 2'si vakıf, 13'ü devlet üniversitesi olacak. Yeni üniversiteler kurulurken 86 bin öğrencili , 62 bin öğrencili , 46 bin öğrencili dahil 10 üniversite bölünecek. Gazi Üniversitesi'nden , Üniversitesi'nden İbni Sina, İnönü'den Üniversitesi doğacak. Ayrıca , Sivas ve 'a üç yeni devlet üniversitesi kurulacak. İstanbul ve 'e ise iki yeni vakıf üniversitesi gelecek. Böylece üniversite sayısı 185'ten 200'e çıkacak. Yasa tasarısıyla ilk etapta Sivas Bilim ve Teknoloji, İstanbul Tuna (vakıf), Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Samsun ve İzmir Tınaztepe (vakıf) isimlerinde beş yeni üniversite kurulacak. Bunların yanı sıra İstanbul, Gazi (Ankara), Selçuk (), İnönü (Malatya), Dumlupınar (Afyonkarahisar), , Mersin, Erciyes (), Karadeniz Teknik () ve Sütçü İmam () üniversiteleri bölünerek 10 yeni üniversite ortaya çıkacak.

HAK KAYBI OLMAYACAK
Bu üniversiteler şöyle: Konya, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbn-i Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Kahramanmaraş İstiklal üniversiteleri. Bölünme ile yeni kurulan üniversiteye geçen öğrenci, daha önce girdiği üniversitenin diplomasını alabilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev üniversiteler bölünüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN