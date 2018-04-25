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Son dakika: sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama...

sınav sonuçları belli oldu! 2017-2018 Bahar dönemi sınav sonuçları belli oldu! Binlerce kişinin sonuçlarını merakla beklediği sınav sonuçlarını haberimizin içinden sorgulayabilirsiniz. AÖF sınav sonucu sorgulama işlemlerinizi haberimizin içinden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 17:40
Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama...

Sonuçları açıklandı. 2018 AÖF sonuçları, AÖF sorgulama sayfası, 2018 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları sorgulamalarınızın cevabı burada. 14-15 Nisan günlerinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sonuçları açıklandı. AÖF sonuçlarına 'https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar' sayfasından ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA!

AÖF sınav sonuçları, üniversitesinin sorgulama sayfasında açıklandığını duyurdu. Bölümlerinden sınava girenler aldıkları puanı görebiliyor. Anadolu Ünviersitesi'nin öğrenci otomasyon sayfasından sınavlara dair ilişkin açıklamayı yaptı, sınav sonuçlarının açıklandığı url'i aktif etti.

AÖF DERS GEÇME NOTU 2018

AÖF ders geçme notu, 2018 yılında nasıl olacak sorusuna Anadolu Üniversitesi cevap verdi. Sınavlara dair açıklama geldikten sonra öğrencilerin aldıkları puana göre;

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama...
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