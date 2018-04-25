Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Maarif Vakfı’ndan 108 okul

Maarif Vakfı’ndan 108 okul

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Maarif Vakfı’ndan 108 okul
Türkiye Maarif Vakfı aralarında ve 'nın da olduğu 11 ülkede de yeni okullar açarak yurtdışındaki okul sayısını 108'e çıkardı. Vakıf, Gine, , Sudan, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Senegal, Çad'da / iltisaklı toplam 8 bin 506 öğrencinin eğitim aldığı 76 okulu da devraldı. 'da devir süreci devam eden ve 8 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığı okulların eklenmesiyle vakıf bünyesindeki kurumlarda öğrenim gören öğrenci sayısı 20 bine yaklaşacak.

10 BİNE YAKIN ÖĞRENCİSİ OLDU
Stratejik olarak öncelik arz eden bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diyasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 11 ülkede de 32 yeni okul açıldı. Gambiya, , Cibuti, Sao Tome ve Principe, ABD, Kosova, Afganistan, , , Tanzanya ve Makedonya'daki okullarda bin 127 öğrenci eğitime başladı. Böylece Maarif Vakfı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenci sayısı 9 bin 633'e ulaştı. 25 ülkede de FETÖ/PDY iltisaklı okullarının devralınması ve yeni okulların açılması için protokoller imzalandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maarif Vakfı’ndan 108 okul
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN