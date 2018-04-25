Maarif Vakfı’ndan 108 okul

Türkiye
Maarif Vakfı aralarında ABD
ve Kosova
'nın da olduğu 11 ülkede de yeni okullar açarak yurtdışındaki okul sayısını 108'e çıkardı. Vakıf, Gine, Somali
, Sudan, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Senegal, Çad'da FETÖ
/PDY
iltisaklı toplam 8 bin 506 öğrencinin eğitim aldığı 76 okulu da devraldı. Afganistan
'da devir süreci devam eden ve 8 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığı okulların eklenmesiyle vakıf bünyesindeki kurumlarda öğrenim gören öğrenci sayısı 20 bine yaklaşacak. 10 BİNE YAKIN ÖĞRENCİSİ OLDU
Stratejik olarak öncelik arz eden bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diyasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 11 ülkede de 32 yeni okul açıldı. Gambiya, Sierra Leone
, Cibuti, Sao Tome ve Principe, ABD, Kosova, Afganistan, Gürcistan
, Bosna Hersek
, Tanzanya ve Makedonya'daki okullarda bin 127 öğrenci eğitime başladı. Böylece Maarif Vakfı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenci sayısı 9 bin 633'e ulaştı. 25 ülkede de FETÖ/PDY iltisaklı okullarının devralınması ve yeni okulların açılması için protokoller imzalandı.