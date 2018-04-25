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Oyuna sosyal medyayla teşvik

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Oyuna sosyal medyayla teşvik
Hasan Kalyoncu Üniversitesi çocukları bilgisayar başından kaldırıp daha çok oyun oynamalarını teşvik etmek için örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Bunun için ünlülerin sosyal medyasından yararlanılacak. Öncelikli ünlü olarak kabul görmüş kişiler çocuk ya da çocuklarla istedikleri bir mekanda oyun oynarken çektirdikleri fotoğrafları kişisel sosyal medya hesaplarından yayımlayacak. Bu fotoğrafta bireysel olarak kendi belirledikleri bir arkadaşlarını etkileyecek ve #haydigeloynayalim hashtag'iyle kampanyaya davet edecek.
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Oyuna sosyal medyayla teşvik
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