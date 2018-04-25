Son dakika: 20 üniversite kurulmasını öngören tasarı kabul edildi

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarı üzerinde söz alan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde elim bir olay yaşandığını, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Günay, olayla ilgili idari ve adli sürecin sürdüğünü, konuyu yakından takip ettiklerini, 3 savcının görevlendirildiğini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğünde özel ekip oluşturulduğunu anlattı.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, tasarının, kadro bekleyen pek çok akademisyene de imkan sağlayacağını vurguladı.

-"DEVLETİMİZİN AYARLARI BOZULDU, BUNU FETÖ YAPTI"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, "FETÖ denilen şebeke, -kimin kusuru varsa, her neyse ummadığımız kadar bizi zorda bıraktı. Devletimizin ayarları bozuldu, bunu FETÖ yaptı. Ekonomimizin, insan kaynağımızın, okullarımızın, ülkemizin ayarları bozuldu. Bunu iktidarıyla, muhalefetiyle topyekun yeniden ayarlarına çekmek gerekiyor. Ülkemizde ayarı bozulmadık hiçbir şey bırakmadılar." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da yeni üniversite kurma çalışmasının, şehrin tarihi misyonuyla da örtüştüğünü söyledi. Konya olarak teknik üniversite istediklerini dile getiren Kalaycı, Konya sanayicisinin iş yapma kapasitesini artıracağını, dünya ile rekabette önünü açacağını kaydetti.

Bu arada tasarıya, iki yeni vakıf üniversitesi daha eklenmesi, ayrıca bölünerek kurulacak yeni üniversite sayısının arttırılmasını öngören önergeler verilecek.

Konuşmaların ardından tasarının maddelerine geçildi.

TASARI KABUL EDİLDİ

Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi