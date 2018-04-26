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giriş yerleri belli oldu! ALES giriş yeri sorgulama

giriş yerleri sorgulamak için araştırma yapan adayların beklediği açıklama 'den geldi. 6 Mayıs Pazar günü yapılacak ALES sınavı öncesinde vatandaşların sınava girecekleri yerler belli oldu. Adaylar, 6 Mayıs'ta yapılacak ALES giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinecekle.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 14:47
ALES giriş yerleri belli oldu! ALES giriş yeri sorgulama
giriş yerleri konusunda araştırmalarını sürdüren bireylerin aradıkları yanıt tarafından açıklandı. ALES sınavına girecek adaylar, 6 Mayıs'ta yapılacak ALES giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) İlkbahar Dönemi sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Mayıs 2018'de uygulanacak 2018-ALES İlkbahar Dönemi adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinecekler.

2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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ALES giriş yerleri belli oldu! ALES giriş yeri sorgulama
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