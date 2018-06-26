2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman? - 2018 KPSS sınav tarihleri burada!

Kamuda çalışarak memur olmak isteyen adayları doğrudan ilgilendiren KPSS sınavında artık son viraja girildi. Adaylar KPSS sınavına çalışırken bir yandan da sınav tarihini araştırma çabası içine giriyor. 2018 KPSS Önlisans ve lisans sınav tarihleri belli oldu. İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2018 KPSS Önlisans ve lisans sınav tarihleri...
2018 KPSS Önlisans sınav tarihi
Sınav tarihi: 04 KASIM 2018
Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018
Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018
Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018
Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018
Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018