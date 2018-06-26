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2018 ne zaman? - 2018 sınav tarihleri burada!

2018 sınavı için adaylar adeta gün sayıyor. Kamuda çalışarak istihdam sağlamak adayları doğrudan ilgilendiren araştırılan konuların başında geliyor. Hal böyleyken, net bir bilgiye sahip olmayan adaylar KPSS sınav tarihlerini merak ediyor. Peki Önlisans sınavı ne zaman? 2018 sınavı ne zaman? KPSS sınav takvimi belli oldu mu? İşte KPSS sınavına dair aradığınız her şey burada!

Giriş Tarihi: 26.6.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:54
2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman? - 2018 KPSS sınav tarihleri burada!

Kamuda çalışarak memur olmak isteyen adayları doğrudan ilgilendiren sınavında artık son viraja girildi. Adaylar KPSS sınavına çalışırken bir yandan da ni araştırma çabası içine giriyor. Önlisans ve lisans sınav tarihleri belli oldu. İşte tarafından açıklanan 2018 ve lisans sınav tarihleri...

2018 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2018 KPSS Önlisans sınav tarihi

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Lisans sınav tarihi (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav tarihi(ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

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