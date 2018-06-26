Son dakika haberi: ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayımladı! KPSS kayıt tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar alınacak.