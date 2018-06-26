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haberi: tercih kılavuzunu yayımladı! KPSS kayıt tarihleri ne zaman?

(Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile ilgili detaylar netleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro için yapılacak yerleştirme için yapılacak olan sınav kayıt tarihleri belli oldu. 2018 KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuruları nasıl yapılır? KPSS başvurusu için gerekli evraklar neler?

Giriş Tarihi: 26.6.2018 14:20
Son dakika haberi: ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayımladı! KPSS kayıt tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (), Kamu Personel Seçme Sınavı () puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar alınacak.

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Son dakika haberi: ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayımladı! KPSS kayıt tarihleri ne zaman?
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