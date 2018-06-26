Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçişte yerleştime kılavuzunu açıkladı

Liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı.

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LGS'YE GİRENLER DE YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİNDE BULUNACAK



LGS'ye puanına sahip olanlar da dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından tercih yapılmazsa, öğrencilere 'Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ile 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranı açılmayacak

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayanlar, tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler; 'Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar', 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ve 'Pansiyonlu Okullar' olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezî Sınava girmeyenler için bu iki grupta olacak.



YNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA ÜÇ TERCİH



Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu 'Kayıt Alanı'ndan seçme şartıyla, en fazla beş okul tercihi edebilecekler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmeyle girilen okullar için tercihlerini yaparak kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, isterse Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla beş; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihi yapabilecek.