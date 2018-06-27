İmam Hatip’li Azra’nın LGS başarısı

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB
), 1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS
) sonuçlarını dün açıkladı. Öğrenciler sonuçları MEB'in internet sitesinden öğrenebilecek. Bu yıl ilk kez uygulanan LGS sonuçlarıyla Türkiye genelinde toplam bin 367 liseye yerleştirme yapılacak. Liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu da yayımlandı. Buna göre 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihler alınacak. Öğrenciler yerel yerleştirmede 5, sınavla öğrenci alan okullardan 5 ve pansiyonlu okullardan da 5 olmak üzere toplam 15 tercih yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 tercih yapılabilecek. Başvuruda bulunan 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657'sinin sınava girdiği belirtilen bakanlık açıklamasında şöyle denildi: "Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacak. Öğrencilerimizin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması öneriliyor. Sınav sonuçlarıyla ilgili istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacak." Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip
Ortaokulu'ndan Azra Kargı da 500 tam puanla birinciler arasında yer aldı. Kargı'nın bu başarısını sosyal medyadan duyuran ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu, "Emek veren tüm okul yöneticileri, öğretmen, veli ve STK temsilcilerini kutluyorum" dedi.