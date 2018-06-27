Lise tercihlerinde velilere özel taktikler...

Eğitim Uzmanı Koray Varol, anne babalar için bir parça sancılı, bir parça karmaşık bir dönem olan doğru lise seçiminde onlara yardımcı oluyor. Yüzdelik dilimlere dikkat! Açıklanan LGS sonuçlarını değerlendiren Koray Varol, bu yıl 1 milyon civarında öğrencinin girdiği sınavda yüzdelik dilimleri iyi analiz etmenin önemli olduğunu söyledi. Varol, geçen yılki yüzdelik dilime göre yüzde 10'de olan bir öğrencinin, bu yıl daha az öğrenci girmesi nedeniyle yüzde 9-8 tercih seçeneklerini değerlendirebileceğini ifade etti.
Ailelerin çocuklarının isteklerine duyarlı olmalarını da vurgulayan Varol, okul tercihlerinde aşağıdaki beş maddeye odaklanılmasını önerdi:
Birbirilerine puanları yakın olan okulların arasında çok büyük fark olmadığını da hatırlatan Koray Varol, "Önemli olanın çocuğun orayı istemesi ve kendisini o okula ait hissetmesidir" diye konuştu. Varol, ailelerin tercih yapmadan önce mutlaka okullarıyla da iletişime geçmelerini hatırlattı.