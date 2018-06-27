Lise tercihlerinde velilere özel taktikler...

Eğitim Uzmanı Koray Varol, anne babalar için bir parça sancılı, bir parça karmaşık bir dönem olan doğru lise seçiminde onlara yardımcı oluyor. Yüzdelik dilimlere dikkat! Açıklanan LGS sonuçlarını değerlendiren Koray Varol, bu yıl 1 milyon civarında öğrencinin girdiği sınavda yüzdelik dilimleri iyi analiz etmenin önemli olduğunu söyledi. Varol, geçen yılki yüzdelik dilime göre yüzde 10'de olan bir öğrencinin, bu yıl daha az öğrenci girmesi nedeniyle yüzde 9-8 tercih seçeneklerini değerlendirebileceğini ifade etti.

Ailelerin çocuklarının isteklerine duyarlı olmalarını da vurgulayan Varol, okul tercihlerinde aşağıdaki beş maddeye odaklanılmasını önerdi:

Özel okul tercih edecek aileler okulları araştırmalıdır.

Okulun neden tercih edileceği cevaplandırılmalıdır.

Merkezi sisteme göre tercih yapacaklar, çevresindeki en az iki ya da üç okula giderek sosyal çevrelerinde araştırma yapmalıdır.

Aileler tercih sürecinde çocukların yanında olmalı ve desteklemelidir.

Tercih kılavuzunu aileler mutlaka incelemelidir.

Birbirilerine puanları yakın olan okulların arasında çok büyük fark olmadığını da hatırlatan Koray Varol, "Önemli olanın çocuğun orayı istemesi ve kendisini o okula ait hissetmesidir" diye konuştu. Varol, ailelerin tercih yapmadan önce mutlaka okullarıyla da iletişime geçmelerini hatırlattı.