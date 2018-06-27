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, sorularını ne zaman yayımlayacak?

, bu hafta sonu düzenlenecek sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden erişime açacak.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 14:50
ÖSYM, YKS sorularını ne zaman yayımlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

TELİF ÜCRETİ DE BELİRLENDİ

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.

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ÖSYM, YKS sorularını ne zaman yayımlayacak?
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