Sınavda en çok ‘hangisi değildir?’ yanıltıyor

Bu yıl ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınav
ı (YKS
) bu hafta sonu 3 oturum halinde düzenlenecek. 2.3 milyondan fazla aday üniversiteli olmak için bu sınavlarda ter dökecek. 30 Haziran'da sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi
(TYT), 1 Temmuz'da da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil
Testi yapılacak. AYT'deki soruların geçmiş yıllarda çıkan Lisans Yerleştirme Sınavları'ndaki (LYS
) soru stillerine benzemesi bekleniyor. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de ise adayların muhakeme ve analiz yetenekleri ile okuma, anlama, kavrama ve dil hâkimiyeti ile temel matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanıyor. Sınavda öğrencileri en çok bilginin yorumlandığı "Hangisi değildir?" "Hangileri kesinlikle yanlıştır?", "Hangisi söylenemez?" tarzındaki sorular yanıltıyor. Hata yapmamak için soru köklerinin çok dikkatli okunması gerekiyor. PARAGRAFA BAĞLI KALIN
Kayı Okulları Eğitim Danışmanı Deniz Demirtaş "Tüm sorularda soru kökünü ve ne sorulduğunu doğru anlamak önem taşıyor. Olumsuz ifadelere dikkat edin. Soru paragraf doğrultusunda doğru bir şekilde okunmalı. Öğrencilerin verilen metni kendi bilgilerine ya da deneyimlerine göre değil, parçaya göre cevaplamaları gerekir" dedi. Demirtaş sınav sırasında başarıyı artıracak taktikleri şöyle sıraladı: SORULARI HIZLICA GÖZDEN GEÇİRİN:
Sınavlarda herkese soruların ve şıkların farklı şekilde sıralandığı kitapçıklar dağıtılacağı için sorular kolaydan zora doğru bir sıra izlemeyecek. Bu nedenle kitapçık ele alındığında öncelikle öğrencilerin genel olarak soruları hızlı bir şekilde gözden geçirip hangi sorulardan başlayacaklarına dair strateji geliştirmeleri yararlı olacaktır. YORUM GÜCÜ ÖN PLANDA ZOR SORUYLA İNATLAŞMAYIN:
Tek bir soruya dakikalar harcamayın. Öğrendiğiniz kazanımları soruyla ilişkilendirerek hareket edin. Mantık yürütebilen, yorum yapabilenler soruları rahatlıkla cevaplayabilecekler. SÜRENİN ÖNEMİ
: Zamanla yarıştığınızı unutmayın. Takıldığınız soruları bırakın, Kalan zamanda bu sorulara geri dönüp tekrar düşünerek doğru cevabı bulabilirsiniz. ŞAMPİYONLARIN SIRRI: DÜZENLI ÇALIŞMA
BILFEN
Ortaokulları öğrencileri Oktay Tuna Özdemir, İlhan Can Ateş
ve Elif Ceylan, Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 500 tam puan aldı. Şampiyonlar yeni sınav sistemine kısa sürede adapte olduklarını belirterek başarılarının sırrının planlı ve düzenli çalışmak olduğunu söylediler. Dersi derste dinlemenin önemine değinen öğrenciler, sadece 8'inci sınıfta değil küçük yaşlardan itibaren almış oldukları eğitimin bugünkü başarılarında çok önemli olduğunu vurguladılar. Konu tekrarının da önemli olduğunu belirten öğrenciler, çok farklı tarzda soru çözmenin de önemli olduğunu anlattılar.