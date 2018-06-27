Sınavla öğrenci alan özel liselerin kayıt takvimi açıklandı

Liselerin 1. ön kayıt döneminin 1 Temmuz'da saat 17.00'de sona ereceği aktarılan açıklamada, ön kayıtların sona ermesinin ardından kesin listelerin aynı gün saat 20.00'den itibaren okulların internet sitesinde görülebileceği kaydedildi.

Okulların 1. asil kesin kayıtlarının 2 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00-17.00'de yapılacağı ifade edilen açıklamada, 1. yedek liste kesin kayıtlarının 3 Temmuz Salı günü 09.00-17.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, özel liselerin 2. ön kayıtlarının 4 Temmuz Çarşamba günü 09.00-17.00'de yapılacağı, 2. kesin kayıtların ise 5 Temmuz Perşembe günü 09.00-15.00 alınacağı belirtilerek, aynı gün saat 15.00 itibarıyla yedek liste kesin kayıtlarının okullarda olacağı, puanı tutanlardan, açık kontenjan tamamlanana kadar serbest kayıtların ise 6, 9,10 ve 11 Temmuz'da alınacağı kaydedildi.

Yedek liste kesin kayıtlarında kapılar kapandıktan sonra okulda işleme devam edenlerin kayıt işlemlerinin tamamlanana kadar saat gözetmeksizin süreceği ifade edilen açıklamada, "Okullar serbest kayıt döneminde ön kayıt ve kesin kayıt saatlerini internet sitelerinde belirtir. Kayıt çekme durumundan kaynaklanan boş kontenjanlar okulların internet sitesinden anlık ilan edilir." bilgisine yer verildi.