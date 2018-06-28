10 soruda liselere kayıt

Bir milyon 200 bin 8'inci sınıf öğrencisini ilgilendiren liselere liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu önceki gece açıklandı. Kılavuzun açıklanmasıyla özellikle adrese dayalı yerleştirmeyle ilgili kafa karıştıran noktalar da açıklığa kavuştu. Tercihler için tablolar 2 Temmuz'da yayımlanacak. İşte liselere kayıtla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları: 1 TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2-13 Temmuz
arasında tercihler alınacak. 30 Temmuz
'da yerleştirme sonuçları
ve boş kontenjan
lar ilan edilecek. 27 Haziran-13 Temmuz'daysa özel okullar ve yetenek sınavlarıyla öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak. 2 ÖĞRENCİLER NASIL BIR TERCİH EKRANIYLA KARŞILAŞACAK?
Üç ekran olacak. Önce yerel yerleştirme ekranı açılacak. Burada ilk 3 okul "Kayıt Alanı"ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Bu işlem tamamlandıktan sonra Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girenler için sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Ardından pansiyonlu okul tercih ekranı gelecek. 3 ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPACAK?
Toplam 15 tercih yapılabilecek. 5'i kayıt alanına girenlerden, öğrenci LGS'ye girdiyse 5'i sınavla öğrenci alan okullardan, 5'i de pansiyonlu okullardan olacak. 4 LGS'YE GİRENLER NASIL TERCİH YAPACAK?
Sınava girenler de öncelikle Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar yapmak zorunda. Aksi taktirde öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak. 5 LGS'YE GİRMEYENLER NASIL TERCİH YAPACAK?
Yerel yerleştirmelerde tercih ekranında okulların hangi kayıt alanında olduğu farklı renklerle belirtilecek. Yeşil renk öğrencinin adresinin bulunduğu ve en yakın okulları gösteren kayıt alanı olacak. Mavi renk komşu kayıt alanını, kırmızı renk ise diğer alanları gösterecek. Yerleşme ihitmalinin en yüksek olduğu okul yeşil renkler belirtilmiş olanlar olacak. 6 İSTENMEYEN OKULA YERLEŞME RİSKİ VAR MI?
Yerel yerleştirme tercihlerinde kayıt alanı bölgesinde olmak şartıyla öğrenciler aynı okul türünden (Anadolu Lisesi
, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) 3 okul seçilebilecek. 7 SINAVLA ÖĞRENCI ALAN OKULLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Öğrenciler puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. LGS puanının eşitliğinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanı
'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, LGS ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. 8 ÖZEL OKULLAR NASIL ÖĞRENCI ALACAK?
Özel okullar da kayıtlarını 27 Haziran-13 Temmuz arasında yapacak. Sınavla öğrenci alacak özel okullar taban puanlarını dün duyurdu. 9 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Temmuz'da ilan edilecek. Aynı gün okullardaki boş kontenjanlar da açıklanacak. İlk nakil dönemi 06-10 Ağustos'ta olacak. 10 NAKİLLER NASIL OLACAK?
Merkezi yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından 4 kez nakil işlemi yapılacak. Her nakilde sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirmeden en fazla 3, pansiyonlu okullardan en fazla 3 okul seçilecek. 18 ŞAMPİYON ÇIKTI
LGS'de
tam puan yapanların sayısının da 18 olduğu öğrenildi. Puanların düşük kalması yüzdelik dilimlerin yüksek olmasına neden oldu. Matematikten 7 yanlışı olan bir öğrencinin bile herhangi bir fen lisesine yerleşebileceği öngörülüyor. Bu durum sınavla öğrenci alacak özel liselerin de taban puanlarını bu yıl düşük tutmasına neden oldu. Örneğin geçen yıl 500 tam puanla öğrenci alan Robert Kolej bu yıl 450 puanla öğrenci alacak. Alman Lisesi taban puanını 440 olarak duyurdu. Fransız liselerinin ise taban puanları 410 ile 390 arasında değişiyor.