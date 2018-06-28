Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu?

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağı açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Yazılı sınavı başarıyla tamamlayarak sözlü sınava giren adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberleri bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının açtığı mülakata yaklaşık 60 bin öğretmen adayı katıldı. Mülakatlar Mayıs ayında sona erdi. MEB tarafından sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.