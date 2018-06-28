Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu?

Binlerce adayın büyük bir heyecan ve ilgiyle takip ettiği sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği gibi sözleşmeli öğretmen mülakatları 14 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 12:07
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu?

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağı açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Yazılı sınavı başarıyla tamamlayarak sözlü sınava giren adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberleri bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının açtığı mülakata yaklaşık 60 bin öğretmen adayı katıldı. Mülakatlar Mayıs ayında sona erdi. MEB tarafından sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN