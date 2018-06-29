Beklenen gün geldi! YKS birinci oturum yarın yapılacak; işte dikkat edilmesi gerekenler

ÖSYM tarafından bu sene ilk kez gerçekleştirilen YKS için geri sayım sona erdi. Uzun süredir beklenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi yarın sabah yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT yarın, ikinci oturumu AYT ile YDT de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek - TYT ve AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu yapılacak.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru sorulacak.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.