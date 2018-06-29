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için geri sayım başladı!

2017 Ekim ayında değişen üniversiteye girişte yeni sınav sistemi () yarınki ilk oturumda uygulanacak. Yarın 2 milyondan fazla öğrenci sınava girecek. Sınava sayılı saatler kaldı. NUN Okulları kurucu temsilcisi sistemdeki değişiklikleri paylaşarak öğrencilere sınav öncesi tavsiyelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 17:51
YKS için geri sayım başladı!

ÖĞRENCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

NUN okulları kurucu temsilcisi "Sınav yarın saat 10'da başlıyor. Sınava girecekler öğrencilerin mutlaka sınav yerine 1 saat önceden gitmeleri gerekiyor. Trafik durumunu ve toplu taşımayla gidecek olanlar eğer imkanları varsa sınav yerini önceden görmeleri sağlıklı olur. Bütün soruları önemseyip sorulara iyi konsantre olsunlar. Yemelerine içmelerine çok dikkat etsinler. Kimlik kartlarını kontrol etmeyi unutmasınlar." diyerek sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

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SİSTEMDE NELER DEĞİŞTİ?

Yeni sınav sisteminde nelerin değiştiğine de değinen Üye "Sınav çok sadeleşti. Daha önce 6 oturumda olan sınav 3 oturuma indi. Soru sayıları açısından öğrencilerin kafası biraz daha netleşti. Dakika sayısı biraz daha arttı. Türkçe sorularındaki artış daha önce okuma yapan öğrencilere yaracak. Bu da okumanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor." dedi.

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YKS için geri sayım başladı!
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