Sınav maratonu

ÖSYM
'nin
tüm uyarılarına rağmen Türkiye
'nin dört bir tarafındaki onlarca aday yine sınava geç kaldı. Bazı adaylar nefes nefese son anda sınava yetişirken saat 10.00'dan sonra gelenler sınava alınmadı. Kars'ta bir aday 1 dakika geç kaldığı için sınava alınmadı. Öğrencinin çırpınışları fayda etmezken, sınava giremeyen öğrenci belgesini yırtarak okuldan ayrıldı. Samsun'da sınava 5 dakika geç kalan bir öğrenci sınava alınmadı. Yine Samsun'da sınavdan önce kaza geçiren ve yüzünde protez bulunan bir öğrenci ise yüzünde sargı olduğu için sınava giremedi. Zonguldak'ta 1 dakika geç kaldığı için sınava alınmayan Kader Ceren Elcik annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Sivas'ta sınava gireceği okula zamanında gelen ancak arabada unuttuğu kimliğini almaya giden Aziz Mum isimli aday döndüğünde geç kaldığı için saniye farkıyla sınava alınmadı. İzmir'de sınava yanlış belge getiren Alper Çalışkan isimli aday da sınava alınmadı. Çalışkan "İki kağıt vardı elimde biri başvuru biri sınava giriş belgesi. Aceleye gelince hangisini alacağımı şaşırdım ve başvuru belgesini almışım. Yanlış belgeyle geldim ve şu an çok değişik bir psikolojideyim" dedi.