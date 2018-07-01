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Veliler de dışarıda ter döktü

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Veliler de dışarıda ter döktü
Adaylar sınavların yapılacağı okul binalarına kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılan kimlik ve arama kontrolünden geçerek alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise okul dışında çocuklarını bekledi. Bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü. Sınava kızını getiren Neslihan Kastrat diğer kızının da daha önce 'nde sınava girdiğini belirterek, duygularını "Ben daha heyecanlıyım. Kızım daha rahattı. Hayırlısını diliyorum Allah'tan, önce benim kızıma sonra diğer çocukların hepsine" dedi
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Veliler de dışarıda ter döktü
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