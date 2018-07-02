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ne zaman? - KPSS 2018 ! (Temmuz ayı sınav tarihleri)

ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlıkları son sürat devam ederken, 'den 2018 Temmuz paylaşımı geldi. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan ÖSYM, KPSS genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi sınav oturumları tarihlerini de paylaşmış oldu. Böylece adayların kafasındaki yapılacak? sorusunun da yanıtı cevap buldu. Sabah.com.tr olarak sizler için derlediğimiz haberimizde, ÖSYM 2018 KPSS sınav takvimini hazırladık. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 17:44
KPSS ne zaman? - ÖSYM KPSS 2018 sınav takvimi! (Temmuz ayı sınav tarihleri)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), sosyal medya hesabı üzerinden 2018 Temmuz ayı ni ilan etti. İlgili takvimde sınav, başvuru ve sonuç açıklamaların ne zaman olduğuna dair bilgiler yer alırken, 2018'e ilişkin tarihler de dikkat çekti. Bu paylaşımın yapılmasının ardından KPSS'ye girecek adaylar, sosyal medyada KPSS sınav tarihi konusunu araştırmaya koyuldu. Temmuz ayı içerisinde KPSS sınavına ek olarak, pta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), gerçekleştirilecek. Peki, yapılacak? KPSS 2018 genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan bilgisi oturumları, sınavları sınav tarihi ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE NE ZAMAN ?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınava başvurmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri 3 Temmuz ile 19 Temmuz 2018 tarihleri olarak belirlendi ve başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapılacak. Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM TEMMUZ AYI SINAV TAKVİMİ

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