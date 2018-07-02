Lise tercihleri bugün başlıyor

1 milyon
200 bin 8'inci sınıf öğrencisi için liselere tercih telaşı bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) tercihlerle ilgili tablo ve kontenjanları ile sınavla öğrenci alacak liselerin yüzdelik dilimlerini açıklayacak. Öğrenciler tercih yaparken 3 ekranla karşılaşacak. Önce yerel yerleştirme ekranı açılacak. Burada ilk 3 okul "Kayıt Alanı"ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Bu işlem tamamlandıktan sonra Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girenler için sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Ardından pansiyonlu okul tercih ekranı gelecek. 13 Temmuz'a kadar toplamda 15 tercih yapılabilecek. 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek.
Yerel yerleştirme tercihlerinde kayıt alanı bölgesinde olmak şartıyla öğrenciler aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) 3 okul seçilebilecek. İsteyen 1, isteyen 3 okul tercinde bulunabilecek. Ancak az tercihte bulunurlarsa öğrencilerin yerleşememe ve nakil dönemine kalma riski olabileceği için, uzmanlar 5 tercihin de yapılmasında fayda olduğunu söylüyor.
LSG sonuçlarına göre öğrenci alacak liselerin yüzdelik dilimleri de bugün açıklanacak. Bin 373 okula sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak. Öğrenciler puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Öğrenciler, 30 Temmuz'da açıklanan yerleşme sonuçlarına göre, nakil işlemi için tercih başvurularını 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül tarihlerinde yapabilecek. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.