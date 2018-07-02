Son dakika haber: 2018 YKS Yabancı Dil Testi (YDT) soruları ve cevapları yayınlandı! İşte ÖSYM YDT cevap anahtarı

YKS'nın üçüncü ve son oturumu olan YDT'ye başvuru yapan 131 bin 453 aday, 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alındı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDT'de her dil için ayrı soru kitapçığı hazırlandı. Saat 19.45 itibariyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü oturumu YDT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında erişime açıldı.

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Almanca Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Arapça Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Fransızca Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - İngilizce Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Rusça Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'dır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, adaylar iki ayrı oturuma katıldılar. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi'ni aldılar. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe'yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.





TEMEL YETERLİLİK TESTİ PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı'nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150'nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır. Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır. Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

YKS'NİN SON OTURUMU TAMAMLANDI

İKİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.

Tercih edilecek puan türüne göre:

Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50'dir.

Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50'dir.

Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50'dir.

Yerleştirme Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,

Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]

Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.

Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi'nin etkisi %40 olacaktır.

SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]

SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]

EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]

DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]