Son dakika haber: 2018 YKS cevap anahtarı yayınlandı! İşte ÖSYM TYT ve AYT sınav soruları ve cevapları

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, YKS'nin dün uygulanan TYT oturumu ile bugün düzenlenen AYT oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı.

YKS soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) soru kitapçıkları için tıklayınız

YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) soru kitapçığı için tıklayınız

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'dır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, adaylar iki ayrı oturuma katıldılar. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi'ni aldılar. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkc¸e'yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölc¸ülmesi amac¸lanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada sec¸kin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.





TEMEL YETERLİLİK TESTİ PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi ic¸in yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı'nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150'nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır. Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır. Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

AYT ve TYT soru kitapçıkları için tıklayınız

YKS'NİN SON OTURUMU TAMAMLANDI

İKİNCİ OTURUMDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.

Tercih edilecek puan türüne göre:

Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50'dir.

Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50'dir.

Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50'dir.

Yerleştirme Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,

Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkc¸e Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]

Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.

Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi'nin etkisi %40 olacaktır.

SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]

SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]

EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]

DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]

YKS'de ikinci oturum sona erdi

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecek.