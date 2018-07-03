AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi! 2018 MEB Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yerleri

Açıköğretim Lisesi (AÖL) aracılığıyla öğrenim hayatını devam ettiren binlerce öğrenci için kader niteliğinde olan AÖL 3. dönem sınav tarihleri geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav tarihlerini ilan etti ve bütün adaylar gözlerini AÖL sınav giriş yerleri ile sınav belgesi çıkartma konularına yönlendirdi.

AÖL 2018 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 2018 AÖL 3. dönem sınav tarihlerinin 7 Temmuz ve 8 Temmuz'da olacağını duyurdu.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bu haberi okuduğunuz saat itibariyle, AÖL 2018 Sınav giriş yerleri belli olmadı; ancak 3 Temmuz Salı günü itibariyle MEB üzerinden sınav giriş yerleri öğrenebilecek. Yine bu sayfa üzerinden, AÖL sınav belgesi çıkartma ekranına da ulaşmanız mümkün.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.

AÖL KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.