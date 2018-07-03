Lisede dünyaya açılıyorlar

Kanada
öğrenci değişim programı, yurt içi ve yurt dışı kariyer danışmanlığı, uluslararası geçerlilikte sertifikasyon programları ile öğrencilerini birer dünya vatandaşı olarak hayata hazırlamayı hedefleyen Özel TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi, 2018- 2019 akademik yılı kayıtlarını almaya başladı. Okulda Cambridge IGCSE, Advanced Placement, BTEC gibi uluslararası geçerlilikte programlar uygulanıyor. Ayrıca Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan protokol kapsamında uygulanan TED-Kanada Öğrenci Değişim Programı ile öğrenciler erken yaşta farklı kültürleri tanıyarak, farklı ortamlara adaptasyon sürecini güvenli bir ortamda geçirme ve Kanada üniversitelerine kolay geçiş olanağına sahip oluyor. Kolej uluslararası DOIAP ödül programına da dahil. 14 yaş ve üstü öğrencilerin katılabildiği program, öğrencilerin özgeçmişlerini güçlü kılacak yeni beceriler kazanmaları ve yurt dışı üniversite başvurularında avantaj sağlıyor. Program kapsamında öğrenciler topluma hizmet projelerine, gezi ve etkinliklere katılabiliyor..