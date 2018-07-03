Risk almamak için 5 tercihi de doldurun

milyon 200 bin 8'inci sınıf öğrencisi için liselere tercih telaşı dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) tercihlerle ilgili tablo ve kontenjanları ile sınavla öğrenci alacak liselerin yüzdelik dilimlerini açıkladı. Yerel yerleştirme tercihlerinde kayıt alanı bölgesinde olmak şartıyla öğrenciler aynı okul türünden (Anadolu Lisesi
, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) 3 okul seçilebilecek. İsteyen 1, isteyen 3 okul tercinde bulunabilecek. Ancak az tercihte bulunurlarsa öğrencilerin yerleşememe ve nakil dönemine kalma riski olabileceği için uzmanlar 5 tercihin de yapılmasında fayda olduğunu söylüyor. TOPLAM 15 TERCİH YAPILACAK
Öğrenciler tercih yaparken 3 ekranla karşılaşacak. Önce yerel yerleştirme ekranı açılacak. Burada ilk 3 okul "Kayıt Alanı"ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Bu işlem tamamlandıktan sonra Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girenler için sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Ardından pansiyonlu okul tercih ekranı gelecek. Toplamda 15 tercih yapılabilecek. Tercihler 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek. 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. LGS'YE GİRENLER DE YEREL TERCİH YAPACAK
Sınava
girenler de öncelikle Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullara tercih yapmak zorunda. Aksi taktirde öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak. LSG sonuçlarına göre öğrenci alacak liselerin yüzdelik dilimleri dün açıklandı. İnşaatı tamamlanan fen liseleriyle birlikte toplam bin 373 okula sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak. Öğrenciler puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Öğrenciler, LGS ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. LGS puanının eşitliğinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. 4 DÖNEM NAKİL
Merkezi
yerleştirmeler tamamlandıktan sonra 4 kez nakil işlemi yapılacak. Öğrenciler, 30 Temmuz'da açıklanan yerleşme sonuçlarına göre, nakil işlemi için tercih başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Her nakilde sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirmeden en fazla 3, pansiyonlu okullardan en fazla 3 okul seçilecek.