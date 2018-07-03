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Risk almamak için 5 tercihi de doldurun Liselerde tercih dönemi başladı. Yerel yerleştirmelerde isteyen 1, isteyen 3 tercih yapabilir. Ancak açıkta kalma riskine karşı 5 tercihin doldurulmasında yarar var