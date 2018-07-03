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Haber: açıklandı!- Tercih Kılavuzu burada

, nun yayımlandığını açıkladı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan YKS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tarafından tercihlerde kullanılacak. Milyonlarca öğrencinin beklediği tercih kılavuzuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 3.7.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 19:36
Son Dakika Haber: YKS Tercih Kılavuzu açıklandı!- Tercih Kılavuzu burada

tarafından yapılan duyurunun ardından yayımlandı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan YKS tercih kılavuzları, sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından tercihlerde kullanılabilecek. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "2018-YKS ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. 2 milyonu aşkın aday 30 Haziran Cumartesi günü sabah ilk oturum olan Temel 'ne (TYT), 1 Temmuz Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), aynı gün öğleden sonra da Testi'ne (YDT) katıldı. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 yılı sınav takvimine göre bu sınavların sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

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Son Dakika Haber: YKS Tercih Kılavuzu açıklandı!- Tercih Kılavuzu burada
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