Son Dakika Haber: YKS Tercih Kılavuzu açıklandı!- Tercih Kılavuzu burada

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından yayımlandı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan YKS tercih kılavuzları, sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından tercihlerde kullanılabilecek. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. 2 milyonu aşkın aday 30 Haziran Cumartesi günü sabah ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 1 Temmuz Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), aynı gün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katıldı. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 yılı sınav takvimine göre bu sınavların sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.