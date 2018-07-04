Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2018 sınav yerleri belli oldu - AÖL Sınav giriş belgesi çıkartma

(AÖL) belli oldu - AÖL Sınav giriş belgesi çıkartma

’nca önümüzdeki haftasonu (7-8 temmuz ) yapılacak olan (AÖL) 3. Dönem öğrenciler için merak konusu oldu. Gençler, 7 Temmuz ve 8 Temmuz’daki Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınav yerleri belli oldu mu? ve AÖL sınavı giriş belgesi nasıl alınır? sorularının yanıtını arıyorlar. Sınava 1 haftadan daha az bir süre kaldı ve sınav yerleri belli oldu. Bu nedenle sınava girecek öğrenciler AÖL sınav giriş belgesi çıkartma sayfasına akın ettiler. İşte binlerce öğrencinin gireceği AÖL sınavı ile ilgili bilgiler…

Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 17:12
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2018 sınav yerleri belli oldu - AÖL Sınav giriş belgesi çıkartma

Binlerce öğrencinin Temmuz ayında gireceği AÖL sınavına bir haftadan daha az bir süre kaldı ve öğrenciler gözünü ne çevirdi. () tarafından 7 Temmuz ve 8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan (AÖL) üçüncü dönem sınav giriş yerlerinin belli olması için heyecanlı geri sayım başladı. Bu dönemde tüm sınavlarını verip mezun olmak isteyen öğrenciler AÖL sınav giriş belgesi için sorgulama sayfasına yöneldi. Milli Eğitim Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler AÖL 3. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri, 4 Temmuz çarşamba günü MEB tarafından öğrenebilecek denmişti ve AÖL 3. dönem sınav yerleri belli oldu. lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini .meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek. Gerekli bilgileri girdikten sonra bu sayfa üzerinde giriş belgesini yazdırabilecek. Bu sayfa dışında hiç bir yerden sınav giriş belgesi alınamayacak ve posta yoluyla öğrencilere iletilmeyecek.
Sınava girmeden önce öğrencilerin dikkat etmesi gereken durumları Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Buna göre;

  • Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
  • Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
  • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.


AÖL sınavına girmek için öğrencilerin sınav giriş belgesi edinmesi gerekiyor. AÖL sınavına girecek olan öğrenciler aşağıdaki link üzerinden AÖL sınav giriş belgelerine erişebilirler.

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Bu dönem açık öğretim lisesinden mezun olmak için;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.


SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2018 sınav yerleri belli oldu - AÖL Sınav giriş belgesi çıkartma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN