Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2018 sınav yerleri belli oldu - AÖL Sınav giriş belgesi çıkartma

Binlerce öğrencinin Temmuz ayında gireceği AÖL sınavına bir haftadan daha az bir süre kaldı ve öğrenciler gözünü sınav yerlerine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 7 Temmuz ve 8 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü dönem sınav giriş yerlerinin belli olması için heyecanlı geri sayım başladı. Bu dönemde tüm sınavlarını verip mezun olmak isteyen öğrenciler AÖL sınav giriş belgesi için sorgulama sayfasına yöneldi. Milli Eğitim Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler AÖL 3. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri, 4 Temmuz çarşamba günü MEB tarafından öğrenebilecek denmişti ve AÖL 3. dönem sınav yerleri belli oldu. Açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek. Gerekli bilgileri girdikten sonra bu sayfa üzerinde giriş belgesini yazdırabilecek. Bu sayfa dışında hiç bir yerden sınav giriş belgesi alınamayacak ve posta yoluyla öğrencilere iletilmeyecek.

Sınava girmeden önce öğrencilerin dikkat etmesi gereken durumları Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Buna göre;

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.



AÖL sınavına girmek için öğrencilerin sınav giriş belgesi edinmesi gerekiyor. AÖL sınavına girecek olan öğrenciler aşağıdaki link üzerinden AÖL sınav giriş belgelerine erişebilirler.

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Bu dönem açık öğretim lisesinden mezun olmak için;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.



SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.