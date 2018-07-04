YKS tercih kılavuzu açıklandı

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS
) yönelik milyonlarca adayın tercih yaparken kullanacağı kılavuz açıklandı. ÖSYM
tarafından dün yayımlanan YKS tercih kılavuzunda bu yılki üniversite kontenjanları da yer alıyor. Buna göre Türkiye genelinde üniversite kontenjanları yaklaşık 12 bin civarında artırıldı. Kontenjanlar geçen yıl 910 bin 671 olarak duyurulmuştu. TERCİHLER 7 AĞUSTOS'TA
Sınav sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Tercihler 7-14 Ağustos arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Kılavuzdaki Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarına TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar yer verebilecek. AYT ve YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puana sahip adaylar ise Tablo 4'teki programlara yer verebilecek. Bu yıl da YGS-LYS'de olduğu gibi tercih sırası dikkate alınıyor. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında olacak.