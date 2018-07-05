Birinciden birinciye diploma

Türkıye'nin en köklü okullarından İstanbul Alman Lisesi, 150'nci yıl mezunları için, muhteşem bir diploma töreni düzenledi. 25 Haziran'da Çırağan Sarayı
'nda gerçekleşen mezuniyet töreninde, 17'si Alman öğrenci olmak üzere toplam 144 öğrenci diplomasını aldı. Lisenin 100'üncü yılında okuldan birinci olarak mezun olan iş adamı Bülent Eczacıbaşı
150'nci yılın birincisi olan Kaan Çiftcibaşı'na diplomasını ve ödülünü verdi. Eczacıbaşı "İş hayatındaki başarının en önemli kriterleri olarak gördüğüm analitik düşünme, disiplin ve hızlı karar verebilme gibi birçok özelliği burada kazandım. Burada okumak ve mezun olmak büyük ayrıcalık" diye konuştu.