Kaymakamlık Sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı 2018 Kaymakam Adaylığı Giriş sınav tarihi ve başvuru tarihleri!

İçişleri Bakanlığı, kaymakam alımlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kaymakamlık Sınavı ile gerçekleştirmektedir. Kaymakam olabilmek için yoğun ter dökeceği tahmin eden adaylar, Kaymakamlık Sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı 2018 Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı tarihi ve başvuru tarihleri belli oldu mu? şeklindeki sorularla sınava dair bilgi almaya çalışıyorlar. ÖSYM'nin 2018 Temmuz sınav takviminde de yer alan Kaymakamlık Sınavı'a dair aradığınz her şeyi sizler için derledik.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2018 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 02 Eylül 2018 tarihinde saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Sınavda adaylara 40 soru sorulacak 100 dakika verilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2018 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları, 5-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapılacak.

ŞARTLAR NELER?

Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar sınava başvurabilirler.

SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.