e-YDS sınav tarihleri ne zaman saat kaçta? Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2018 sonuçları açıklandı mı?

İlk kez 20 Eylül 2014 tarihinde uygulanan ve her geçen gün daha da fazla adayın katılım gösterdiği e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavının (YDS) elektronik ortamda uygulanan türüdür. e-YDS'de yer alan soru sayısı, sınav süresi, alınan puanın denkliği vb. YDS ile aynıdır. Sadece, e-YDS'nin elektronik sınav merkezinde uygulanması, aday kontenjanı olması ve sınav ücreti YDS ile farklılık göstermektedir. Ayrıca, adaylar e-YDS'ye sadece Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yer alan elektronik sınav merkezlerinde girebilmektedir.

07 Temmuz'da Almanca ve Fransızca oturumlarının, 08 Temmuz 2018 tarihinde ise İngilizce oturumunun gerçekleşeceği eYDS öncesinde, adayların aradığı sorulara cevap vermeye çalıştık. eYDS sınav tarihleri ne zaman saat kaçta? Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2018 sonuçları açıklandı mı?

EYDS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı, Almanca / Fransızca oturumu 07.07.2018 tarihinde uygulanacak. e-YDS 2018/8 (Almanca ve Fransızca) için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı, İngilizce sınavı 08.07.2018 tarihinde uygulanacak. e-YDS 2018/9 (İngilizce) için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

eYDS sınav giriş yerleri belli oldu.

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ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI 2018 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS sınav sonuçları, sınav tarihi ile aynı gün içerisinde açıklanmaktadır.

2018 E-YDS (ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI) BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ

2018 e-YDS/1, 13.01.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 25.12.2017-04.01.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 e-YDS/2, 10.02.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 17.01.2018-01.02.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 e-YDS/3, 10.03.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 14.02.2018-01.03.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 e-YDS/4, 28.04.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 16.03.2018-19.04.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 e-YDS/5, 12.05.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 18.04.2018-03.05.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 e-YDS/6, 09.06.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 16.05.2018-31.05.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 e-YDS/7, 07.07.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 12.06.2018-28.06.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 e-YDS/8, 13.10.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 11.07.2018-04.10.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 e-YDS/9, 10.11.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 17.10.2018-01.11.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 e-YDS/10, 08.12.2018 tarihinde tek oturumda düzenlenecektir. Sınava başvurular 14.11.2017-29.11.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.