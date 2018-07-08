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Katkı payına zam yok Bu eğitim yılında Yüksek Eğitim Kurumları için öğrencilerden alınan katkı payında artış yapılmadı. Öğrenciler, geçen seneki gibi aynı miktarda ödeme yapacak. Engelliye ise şartsız indirim var