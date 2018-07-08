Katkı payına zam yok

2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı dünkü Resmi Gazete
'de yayımlandı. ENGELLİYE ŞARTSIZ İNDİRİM
Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma ya da yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, önlisans ve lisans programlarında ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak ve cari hizmet maliyetinin 5 katını aşmamak, lisansüstü programlarda ise öğrenci katkı payının 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek. İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.