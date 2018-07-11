Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > 2018 DGS sınav yerleri açıklandı mı?

2018 sınav yerleri açıklandı mı?

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sınavı için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavı için artık kısa bir süre kaldı. Binlerce Üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren DGS sınavı bu yılda tarafından gerçekleştirilecek. Önlisans eğitimini tamamlayıp lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar bu senede DGS sınavına girmeleri gerekiyor.Peki DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS açıklandı mı? DGS kaç soru olucak?

Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 11:42
2018 DGS sınav yerleri açıklandı mı?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018 sınav yerlerinin ne zaman belli olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın Temmuz ayının ikinci hafta açıklanması bekleniyor. tarafında sınav giriş belgesi erişime açılır açılmaz haberimizin detayından görüntüleyebilirsiniz.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

DGS sınavı 81 il merkezinde yapılacaktır.Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

DGS SINAVINDA 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

herkesin merak ettiği bir konuda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Evet arkadaşlar 4 yanlış sorunuz 1 doğru cevabınızı götürecektir. Bazı arkadaşlar bunu 3 yanlış olarak biliyor ama düzeltelim 4'tür.

Bu yüzden DGS sınavında sallama tekniği ile emin olmadığınız soruları cevaplamayınız. Yapamadığınız soruları boş geçmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Ayrıca yanlışlarınızdan giden cevap hangi alanda ise oradan silinecektir. Örneğin 4 yanlış cevap sözel bölümden ise sözel alandan doğru yaptığınız 1 sorunuzu sistem götürecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2018 DGS sınav yerleri açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN