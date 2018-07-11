2018 DGS sınav yerleri açıklandı mı?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018 DGS sınav yerlerinin ne zaman belli olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın Temmuz ayının ikinci hafta açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafında sınav giriş belgesi erişime açılır açılmaz haberimizin detayından görüntüleyebilirsiniz.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

DGS sınavı 81 il merkezinde yapılacaktır.Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

DGS SINAVINDA 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Dikey geçiş sınavında herkesin merak ettiği bir konuda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Evet arkadaşlar 4 yanlış sorunuz 1 doğru cevabınızı götürecektir. Bazı arkadaşlar bunu 3 yanlış olarak biliyor ama düzeltelim 4'tür.

Bu yüzden DGS sınavında sallama tekniği ile emin olmadığınız soruları cevaplamayınız. Yapamadığınız soruları boş geçmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Ayrıca yanlışlarınızdan giden cevap hangi alanda ise oradan silinecektir. Örneğin 4 yanlış cevap sözel bölümden ise sözel alandan doğru yaptığınız 1 sorunuzu sistem götürecektir.