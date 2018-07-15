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Okullar ne zaman açılacak?

Tatilin tadını çıkaran veli ve öğrencilerokullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını verak ediyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak.Pekiş yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dersi ne zaman? İşte haberimizde…

Giriş Tarihi: 15.7.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 10:46
Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

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