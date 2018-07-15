Haberler Eğitim Haberleri Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Tatilin tadını çıkaran veli ve öğrencilerokullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını verak ediyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak.Pekiş yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dersi ne zaman? İşte haberimizde…

Giriş Tarihi: 15.7.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 10:46