2018 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS kesin tarihi açıklandı mı? KPSS başvuruları nasıl yapılır?

Devlet kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında 2018 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorusu geliyor. Bununla ilgili araştırmalarına devam eden adaylar için müjdeli haber geldi. ÖSYM 2018 yılı KPSS sınav takvimi ve KPSS başvuru işlemleri ile ilgili tüm detayları açıklayan bir duyuru gerçekleştirerek herkesin beklediği sorulara da cevap vermiş oldu.

2018 ÖSYM KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek.

Bu sınavlar için başvurular 10 ve 21 Mayıs 2018 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ...

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018tarihinde sona erecek.