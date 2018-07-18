YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS bu yıl ilk kez uygulanan üniversite geçiş sınavıdır. YKS sonuçları ile ilgili tüm adaylar merak içinde sonuçları bekliyorlar. Daha önce ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav soru ve cevapları yayınlanmıştı. Sınav sonuçlarının yayınlanacağı kesin tarih herkesce merak içinde bekleniyor. ÖSYM'nin YKS sınav sonuçlarını açıklayacağı tahmini tarih 31 Temmuz olarak bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen YKS sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde beklemeye başladı. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. YKS sınav sonuçlarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden 31 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı anda adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.