Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı?

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS sonuçları açıklandı mı?

30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde sınavı sonuçları merak içinde aratılıyor. Üniversite katılmak için hak kazanan adayların belli olacağı YKS sonuçları ile ilgili yoğun araştırmalar devam ediyor. resmi internet sitesi üzerinden YKS soru ve cevaplarını erişime açtı. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı ise herkes tarafından merak konusu olurken işte ön görülen tarih...

Giriş Tarihi: 18.7.2018 11:06
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı?

bu yıl ilk kez uygulanan üniversite geçiş sınavıdır. YKS sonuçları ile ilgili tüm adaylar merak içinde sonuçları bekliyorlar. Daha önce 'nin resmi sitesinden sınav soru ve cevapları yayınlanmıştı. Sınav sonuçlarının yayınlanacağı kesin tarih herkesce merak içinde bekleniyor. ÖSYM'nin YKS sınav sonuçlarını açıklayacağı tahmini tarih olarak bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen YKS sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde beklemeye başladı. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. YKS sınav sonuçlarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden 31 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı anda adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN