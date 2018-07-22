KPSS bugün yapılacak

2018-KPSS
, bugün sabah ve öğleden sonra iki oturumda yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM
) tarafından KPSS Lisans Genel Yetenek
ve Genel Kültür
oturumu saat saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumları ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek. SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA
ÖSYM, adayların sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını belirterek uyarıda bulundu. ÖSYM'nin kılavuzuna göre, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 28 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te, 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu da (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 29 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanacak. ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla düzenleniyor. DGS SINAVI YAPILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınan bilgiye göre, önceki yıllarda 17 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS), sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı. Sınavın dün gerçekleşen oturumuna 388 bin 215 aday başvurdu. Sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde açıklanacak. İKİ 'JOKER' YAKALANDI Şanlıurfa
'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı. Sınavları iptal edilenz adaylar 2 yıl süreyle hiçbir sınava giremeyecek. Ayrıca suç duyurusu kapsamında aday ve yerlerine sınava girenler hakkında 1-4 yıl hapisle yargılanabilecek.