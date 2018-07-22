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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından bir sonraki aşama olan fiziki mülakat evresine giriş yapan adaylar, bu evre kapsamında MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar 2. seçim aşamalarına çağrıların ilan edilmesini büyük bir heyecanla bekliyorlar. Ertelenen MSÜ tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 22.7.2018 15:44
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuçları, 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak fiziki sınavların ardından değerlendirilmeye başlanacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak. Bu aşamanın ardından okullara kayıtlar 13 Ağustos tarihinde alınmaya başlanacak.

Bu bilgiler dahilinde, MSÜ sonuçlarının 11 Ağustos itibariyle netlik kazanacağı öngörülebilir.

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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
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