Haberler Eğitim Haberleri MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından bir sonraki aşama olan fiziki mülakat evresine giriş yapan adaylar, bu evre kapsamında MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar 2. seçim aşamalarına çağrıların ilan edilmesini büyük bir heyecanla bekliyorlar. Ertelenen MSÜ tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 22.7.2018 15:44