MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları, 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak fiziki sınavların ardından değerlendirilmeye başlanacak.
İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak. Bu aşamanın ardından okullara kayıtlar 13 Ağustos tarihinde alınmaya başlanacak.
Bu bilgiler dahilinde, MSÜ sonuçlarının 11 Ağustos itibariyle netlik kazanacağı öngörülebilir.