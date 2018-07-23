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haber: 2018 sözleşmeli öğretmenlik açıklandı mı? Tıkla - Sorgula

11 Temmuz tarihinde tarafından gerçekleştirilen 2018 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçlarının ardından başvurular 20 Temmuz'da sona ermişti. Başvuruya katılan binlerce öğretmen adayı 'den gelecek nı bekliyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB tarafından ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı belli oldu. 20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 14:52
Son dakika haber: 2018 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Tıkla - Sorgula

tarafından alınan Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 20 Temmuz Cuma günü sona ermişti. Adaylar heyecanla nın açıklanmasını bekliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 24 Temmuz (yarın) duyurulacak. Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek. Sonuçların saat kaçta erişiem açılacağı ise henüz netleşmedi.

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