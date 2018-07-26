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Başarılı öğrenciye profesör maaşından daha fazla burs

Üniversite adayları, YKS sonuçlarını beklerken, üniversiteler başarılı öğrenci avında! 7 bin 800 TL’ye varan cep harçlığı, lar vaatler arasında

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Başarılı öğrenciye profesör maaşından daha fazla burs
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 'nin takvimine göre 31 Temmuz'da açıklanacak. Ögrenciler, 7-14 Ağustos arasında okul ve bölüm tercihlerini yapmak için gün sayarken, üniversiteler başarılı öğrencileri kendilerine çekebilmek için birbirinden cazip vaatlerde bulunuyor. İlk 500'e giren öğrencilere aylık 7 bin 800 TL'ye varan cep harçlığı, lar, bedava uçak biletleri üniversitelerin sunduğu vaatler arasında... İşte üniversitelerin ilk bine giren öğrencilere verdiği burslar:
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: İlk 250'ye girmiş olanlara burs ve bin 200 TL ödeniyor.
DOĞU AKDENİZ: Tam burs, konaklama, 10 ay asgari ücretin yarısı kadar ücret, 2 defa Türkiye- KKTC uçak bileti, notebook bilgisayar.
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ: Türkiye başarı sırasına göre aylık 3 bin TL'ye kadar burs ve yurt...
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ): İlk 100'e aylık 5 bin TL, 500'e kadar 3 bin TL, Bin'e kadar 2 bin TL.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (KGTÜ): İlk 500'e aylık 6 bin TL, tercihlerinde ilk 3'te yer verirse, 7 bin 800 TL'yi buluyor. İlk bine giren aylık 6 bin 500 TL.
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ: İlk 100'e 7 ay boyunca 5 bin TL, 101-250 arasına 4 bin TL, 251-500 arası 3 bin TL burs.
MEF ÜNİVERSİTESİ: İlk bine 9 ay boyunca bin 200 TL, 101-500 arasına bin TL, 501-1000 arasına 750 TL.
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: İlk 100'e 9 ay boyunca bin 200 TL, 101-1000 arasındakilere 825 TL.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ: İlk 1000'deki öğrencilere aylık 750 TL cep harçlığı ödeniyor.
SANKO: İlk 100'e girenlere aylık 2 bin TL, 101- 500 arasında olanlara bin 750 TL.

DEVLETTE DE İMKÂN ÇOK
BOĞAZİÇİ: İlk 20'ye giren öğrenciye aylık 900 TL.
İTÜ: İlk 50'ye girenlere ayda 2 bin 500 TL, 51-100 arasına 2 bin TL cep harçlığı, dizüstü bilgisayar.
ODTÜ: İlk 10'a girenlere aylık bin 500 TL cep harçlığı, yurt, diz üstü bilgisayar.
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Başarılı öğrenciye profesör maaşından daha fazla burs
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