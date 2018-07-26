Başarılı öğrenciye profesör maaşından daha fazla burs

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM
'nin takvimine göre 31 Temmuz'da açıklanacak. Ögrenciler, 7-14 Ağustos arasında okul ve bölüm tercihlerini yapmak için gün sayarken, üniversiteler başarılı öğrencileri kendilerine çekebilmek için birbirinden cazip vaatlerde bulunuyor. İlk 500'e giren öğrencilere aylık 7 bin 800 TL'ye varan cep harçlığı, dizüstü bilgisayar
lar, bedava uçak biletleri üniversitelerin sunduğu vaatler arasında... İşte üniversitelerin ilk bine giren öğrencilere verdiği burslar:
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ:
İlk 250'ye girmiş olanlara burs ve bin 200 TL ödeniyor.
DOĞU AKDENİZ:
Tam burs, konaklama, 10 ay asgari ücretin yarısı kadar ücret, 2 defa Türkiye- KKTC uçak bileti, notebook bilgisayar.
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ:
Türkiye başarı sırasına göre aylık 3 bin TL'ye kadar burs ve yurt...
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ):
İlk 100'e aylık 5 bin TL, 500'e kadar 3 bin TL, Bin'e kadar 2 bin TL.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (KGTÜ):
İlk 500'e aylık 6 bin TL, tercihlerinde ilk 3'te yer verirse, 7 bin 800 TL'yi buluyor. İlk bine giren aylık 6 bin 500 TL.
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ:
İlk 100'e 7 ay boyunca 5 bin TL, 101-250 arasına 4 bin TL, 251-500 arası 3 bin TL burs.
MEF ÜNİVERSİTESİ:
İlk bine 9 ay boyunca bin 200 TL, 101-500 arasına bin TL, 501-1000 arasına 750 TL.
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ:
İlk 100'e 9 ay boyunca bin 200 TL, 101-1000 arasındakilere 825 TL.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ:
İlk 1000'deki öğrencilere aylık 750 TL cep harçlığı ödeniyor.
SANKO:
İlk 100'e girenlere aylık 2 bin TL, 101- 500 arasında olanlara bin 750 TL.
DEVLETTE DE İMKÂN ÇOK
BOĞAZİÇİ:
İlk 20'ye giren öğrenciye aylık 900 TL.
İTÜ:
İlk 50'ye girenlere ayda 2 bin 500 TL, 51-100 arasına 2 bin TL cep harçlığı, dizüstü bilgisayar.
ODTÜ:
İlk 10'a girenlere aylık bin 500 TL cep harçlığı, yurt, diz üstü bilgisayar.