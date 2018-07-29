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sonuçları açıklandı mı? 2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 'den açıklama geldi!

Milyonlarca öğrencinin hayallerini oluşturan Üniversite'ye giriş olan sınavı 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. İki milyondan fazla öğrencinin katıldığı nın ardından gözler 'ye çevrildi. YKS sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki YKS sınav sonuçları hangi gün saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuçlarını ÖSYM girişi ile anında sorgulayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.7.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 15:26
YKS sonuçları açıklandı mı? 2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi!

30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve milyonlarca öğrencinin hayallerini süsleyen sonuçları sınava giren öğrenciler ve aileler tarafından merakla beklenmeye başladı. Bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na yaklaşık iki milyonu aşkın aday katılım sağladı. Sınavın hemen ardından ' sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başladı. , resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2018 YKS sonuçları için tarih verdi. İstediği üniversiteye gitmenin hayalini kuran adayların merakla beklediği bu sorusunun cevabı haberimizde.

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YKS sonuçları açıklandı mı? 2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi!
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